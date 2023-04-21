Штраф до 1100 рублей. Кого из белорусов и как наказывают за выгул собак без намордника?

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Опубликовано: 21.04.2023 07:20 , Обновлено: 16.05.2023

В Беларуси владельцы собак обязаны руководствоваться определенными правилами, которые прописаны в специальном документе. Согласно им, многие хозяева должны выгуливать своих питомцев в общественных местах только в наморднике (за некоторым исключением). Иначе им грозит большой штраф.

Так, в Правилах содержания домашних собак и кошек сказано, что в случае надобности выводить собак нужно на коротком поводке и в наморднике , за исключением:

щенков в возрасте до 3 месяцев;

декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке.

[info_b]Холка — участок тела, который начинается сразу после шеи, а точнее — первые пять позвонков отдела спины, объяснили в Garfield. Рост в холке — это расстояние от пола до точки, в которой сходятся шея и лопатки.[/info_b]

За выгул других собак без намордника может грозить наказание. Это прописано в Кодексе об административных нарушениях (КоАП). Так, согласно ст. 16.30 (нарушение правил содержания животных) предусмотрен штраф от 1 до 15 базовых величин (сейчас от 37 до 555 рублей).

Если же собака причинила вред чьему-либо здоровью или имуществу (например, укусила или порвала одежду), то могут оштрафовать на 10-30 базовых (сейчас 370—1100 рублей) или же приговорить к общественным работам и даже административному аресту.

Питомцев без намордника можно выгуливать в специально установленных местах.