Сеть "Соседи" попросила белорусов показывать этот жест кассирам. Зачем?

🎥 Видео

Опубликовано: 27.07.2024 16:29 , Обновлено: 27.07.2024

На канале белоруской торговой сети "Соседи" в TikTok появился видеоролик, в котором показали один короткий жест и попросили покупателей активнее показывать его своим кассирам. Речь о сотрудниках так называемых "тихих касс" - там работают слабослышащие кассиры, которые, как правило, отлично говорят на жестовом языке.

Велика вероятность, что ваше “спасибо” сотрудник “тихой кассы” не расслышит в шумных условиях торгового центра (хотя наверняка с лёгкостью считает по губам, ведь этот навык у слабослышащих, как правило, развит гораздо лучше, чем у людей, привыкших полагаться в общении преимущественно на слух).

Однако, выйти из ситуации и поблагодарить кассира можно с помощью простого жеста - приложив сжатую в кулак руку костяшками пальцев вначале к подбородку, а затем - ко лбу (либо в обратном порядке - сначала ко лбу, а затем - к подбородку, оба варианта считаются допустимыми в русском жестовом языке).

[info_b]По одной из легенд история данного жеста уходит своими корнями во французское средневековье, где благодарность определяли как “память сердца”, откуда и пошёл этот жест - сначала руку прикладывали ко лбу (что символизировало “память”), а затем - к сердцу. Однако до наших дней жест дошёл в упрощённом виде.[/info_b]

Проект с “тихими кассами” по трудоустройству слабослышащих в магазинах сети “Соседи” стартовал ещё в 2017 году, с тех пор магазинов с подобными сотрудниками стало достаточно много. Их рабочие места обозначены специальными информационными табличками, которые предупреждают покупателей об особенностях сотрудника.

Кстати, большинство сотрудников “тихих касс” вполне могут слышать покупателей - кто-то свободно читает по губам, кому-то слышать помогает слуховой аппарат. И, разумеется, слабослышащие, вопреки расхожему мнению, необязательно глухонемые - большинство слабослышащих может объясняться не только жестами, но и речью.

И, как верно подметил один из комментаторов под выше упомянутым видео, стоит помнить о том, что “иногда достаточно просто улыбнуться, и не важно, кто тебя обслуживает - продавец поймёт”.