Санстанция выявила в Беларуси 72 дома, загрязнённых радоном. Чем грозит?

Опубликовано: 31.01.2024 16:25 , Обновлено: 31.01.2024

Научно-практический центр гигиены, действующий при Министерстве здравоохранения, в среду, 31 января, поделился результатами мониторинга активности радона в жилых помещениях по Беларуси. Специалисты выявили превышение нормы в 72 зданиях из 3944 обследованных (то есть в 2% обследованных домов).

По данным НПЦ гигиены, на долю радона приходится порядка 40-70% дозы облучения населения от всех природных и техногенных источников ионизирующего излучения.

[info_b]Радон — это радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса. Он образуется в процессе природного радиоактивного распада урана, который присутствует во всех горных породах и почвах.[/info_b]

Радон может также присутствовать в воде, однако все 22 пробы воды, отобранные белорусскими специалистами в сельской местности, превышения радона не выявили.

В НПЦ гигиены сообщили о запланированном научном проекте по изучению влияния доз радона на население. В рамках подготовки к этому проекту научный сотрудник лаборатории радиационной безопасности Наталья Елизарова в январе этого года прошла специальный тренинг-курс МАГАТЭ “Методы предотвращения последствий воздействия радона в зданиях” в Португалии.

Чем опасен радон?

По данным Всемирной организации здравоохранения, радон является одной из ведущих причин развития рака легких. По оценкам специалистов, радон становится причиной рака легких в 3-14% от всех случаев (в зависимости от среднего по стране уровня концентрации радона и распространенности курения).

Более высокому риску развития рака легких на фоне облучения радоном, по словам специалистов. подвержены именно курильщики - из-за “неблагоприятного синергетического воздействия на организм радона и сигарет”. По оценкам ученых, вероятность развития рака легких при воздействии радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих.

По официальным данным, в Беларуси не менее 40% территории является потенциально радоноопасной, поскольку радон может проникать в помещения, расположенные в зонах тектонических разломов. Впрочем, существуют проверенные, надежные и эффективные методы предотвращения проникновения радона в строящиеся здания, а также методы снижения концентрации радона в уже существующих зданиях. Определить концентрацию радона в воздухе внутри помещений можно с помощью небольшого по размерам пассивного дозиметра. В Беларуси исследования по мониторингу радона в воздухе помещений проводят на систематической основе.