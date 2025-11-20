"Самый вопиющий случай": милиция устроила рейды по колхозам Витебщины. Сколько пьяных работников нашли за раз?

Опубликовано: 20.11.2025 08:19 , Обновлено: 20.11.2025

В Витебской области сотрудники милиции провели рейды по сельхозпредприятиям Оршанского района. Главной целью была проверка охраны имущества, но находки удивили.

В пресс-службе ведомства сообщили, что всего проверили 10 агропредприятий и обнаружили «многочисленные нарушения». Среди них:

недостаточный уровень укреплённости;

отсутствие камер наблюдения;

нехватка сигнализаций;

неисправные замки.

Тем временем самым вопиющим случаем в Витебской милиции назвали обнаружение сразу 10 пьяных работников.

«Данный факт был зафиксирован как на рабочих местах, так и на территории предприятий. О выявленных фактах было сообщено руководству. Работники были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей», — утверждают в милиции.

Там же напомнили, что за такой проступок выпивших могут уволить. А за выявленные недостатки в охране может наступить даже уголовная ответственность.

В Витебской милиции заявили, что пьяные на работе и неисправные замки и заборы «создают угрозу не только для имущества, но и для здоровья людей, а также подрывают экономическую безопасность района».