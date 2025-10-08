Самолёт "Белавиа" долетел до Хайнаня

Опубликовано: 08.10.2025 17:45 , Обновлено: 08.10.2025

Первый дальнемагистральный рейс в истории белорусской авиакомпании "Белавиа", конечная точка которого на китайском острове Хайнань, прошел успешно, отчитались в компании.

Недавно приобретенный лайнер Airbus A330-200 приземлился в аэропорту Феникс Санья после 10,5 часов. На борту его, как и после ответа, находились все те же 278 пассажиров (загрузка борта составила 99%).

Экипажу белорусского самолёта вручили традиционные букеты, а пассажирам - цветочные ожерелья.

“Пока первый рейс с радостью встречают в аэропорту, второй – из Саньи в Минск – уже готовится к вылету”, - сообщили в авиакомпании.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о «новой эре» в своём флоте — появлении «абсолютно нового для белорусской авиации типа воздушных судов — подержанного Airbus A330-200» - авиакомпания объявила 6 июня.

Позднее министр транспорта Алексей Ляхнович сообщил, что это лишь первый из трёх самолётов, которыми планируют пополнить флот перевозчика до конца года.