Сайт результатов репетиционного ЦЭ "прилёг". Минобразования попросило дать ему "небольшую передышку"

Опубликовано: 14.02.2026 11:48 , Обновлено: 14.02.2026

В Беларуси в день публикации результатов репетиционного централизованного экзамена (РЦЭ) не выдержал нагрузки сайт Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). Министерство образования обратилось к выпускникам с просьбой дать ресурсу "небольшую передышку".

В официальном Telegram-канале ведомства появилось сообщение о сбоях в работе сайта.

“Сейчас наблюдаются сбои в работе сайта РИКЗ из-за высокой нагрузки – страница с результатами может не открываться или загружаться очень медленно. Это связано с тем, что в данный момент поступает огромное количество запросов в минуту от желающих узнать свои баллы”, – говорится в сообщении Министерства образования.

Ведомство призвало белорусских абитуриентов не паниковать и не пытаться заходить на сайт нкслкьо раз.

“Не переживайте и не пытайтесь заходить каждую секунду, дайте сайту небольшую передышку. Специалисты уже работают над стабилизацией системы”, – добавили в министерстве, принеся извинения за временные неудобства.

Как сдали РЦЭ?

Информация о результатах репетиционного ЦЭ начала публиковаться 14 февраля в 11:00. Согласно данным Минобразования, всего РИКЗ смог обработать до того, как его сайт лег, 57 170 сданных экзаменов по 14 учебным предметам.

Оказалось, что в этом году 100 баллов на РЦЭ получили всего 238 школьников. Аннулированных результатов из-за нарушения правил не было. Больше всего максимальных результатов было по иностранному языку (104), математике (51) и русскому языку (28).

Средний результат по учебным предметам составил 55–60 баллов:

английский язык – 62,3 балла;

биология – 58,8;

физика – 57,4;

химия – 57,3;

математика – 56,3.

Всес участникам РЦЭ ещё до сбоя пообещали возможность увидеть результаты и ознакомиться со сканированными копиями заполненных бланков ответов. На сайте РИКЗ также пообещали ссылки на учебники с ответами по каждому заданию, чтобы сделать работу над ошибками.

Также, как ранее было анонсировано, в тестовом режиме пообещали запущен сервис «Электронный сертификат». Но Минобразования предупредили, что бумажный вариант все равно остаётся обязательным для подачи в приёмные комиссии университетов.