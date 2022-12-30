Сайт БелЖД перестал работать

Опубликовано: 30.12.2022 09:24 , Обновлено: 30.12.2022

Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила, что главная страница их официального сайта перестала работать "по техническим причинам" из-за плановых работ. При этом купить или вернуть билеты на поезд онлайн можно.

“Оформление и возврат электронных проездных документов доступны по адресу pass.rw.by в едином разделе «Услуги пассажирам», а также в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», - сообщили в пресс-службе.

Сколько продлится бездействие главной страницы сайта БелЖД, там не уточнили.

Ранее Телеграф сообщил, что на период новогодних и рождественских праздников БЖД назначила более 155 дополнительных поездов. Они будут курсировать как по Беларуси, так и в Россию.