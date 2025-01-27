«С места не двинусь от страха» - В TikTok рассказали, что делать белорусам, если к ним в лесу подбежал доберман в оранжевом жилете

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Опубликовано: 27.01.2025 10:26 , Обновлено: 27.01.2025

Что вы будете делать, если к вам в лесу подбежал огромный доберман и, остановившись прямо перед вами, начнёт громко лаять? Оказалось, что поводов для паники и опасения за собственное здоровье и жизнь вовсе нет, если на собаку надет оранжевый жилет.

В TikTok аккаунте одного из волонтёров поисково-спасательного отряда “Ангел” Брестского региона из Барановичей (bozhezhamakarov) опубликовали наглядное видео такой внезапной встречи с псом в оранжевом жилете в лесу. Оказалось, что именно таким образом экипируют собак волонтёры, когда отправляются на поиски потерявшихся людей.

“Поисково-спасательные собаки могут быть разных пород и размеров. Не пугайтесь, если Вас найдёт доберман или овчарка, или босерон. Они обучены искать и находить ЛЮБОГО человека в лесу, а не нападать”, - заверили авторы ролика.

Впрочем, эти слова успокоили далеко не всех зрителей. Многие признались, что подобная встреча в лесу точно повергла бы их в шок, а у кого-то и вовсе вызвала бы паническую атаку, ведь некоторые боятся собак с детства.

“Если на меня так будет лаять собака, я с места не двинусь от страха”, - призналась одна из зрительниц.

Кстати, многие комментаторы признались, что не знали о такой экипировке собак-поисковиков и отметили полезность информации. По словам некоторых, лающую собаку они могли бы принять за охотничью, а у тех задача совсем иная, следовательно, и поведение отличается.

“Я пожалуй прилягу, а то вдруг это охотничья на загоне. Ещё острое отравление свинцом получу”, - не без юмора заметил один из зрителей.

Сами поисковики объяснили, что главное правило при такой встрече в лесу - “постараться успокоится и не паниковать”, а также не пытаться отогнать от себя собаку силой.

“Прогонять и махать руками не нужно, тем более палкой. Подойдёт кинолог, убедится, что Вы не потерялись и отзовёт собачку, чтоб продолжить работу”, - пояснили нюансы поисково-спасательных операций специалисты.

Они также отметили, что о приближении поисковых собак можно узнать заранее по звуку колокольчиков, которые вешают им на ошейник.