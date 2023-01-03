С белорусов начали брать 35 евро за польскую национальную визу

Опубликовано: 03.01.2023 16:15 , Обновлено: 03.01.2023

С 1 января 2023 года с белорусов начали брать сбор в размере 35 евро за польскую национальную визу (тип D). Об этом сообщил «Виртуальный Брест» со ссылкой на распоряжение МИД Польши от 22 декабря 2022 г.

По информации издания, ранее такую сумму с белорусов не брали. Мы посмотрели, что на сайте одного из визовых центров до сих пор есть информация, что «консульский сбор за национальные визы гражданами Беларуси не уплачивается».

Сами белорусы подтвердили, что заплатили 35 евро при подаче заявления на получение национальной визы Польши 1 января.

Исключение есть только для: