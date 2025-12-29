Россия объявила о запуске 50-местных самолетов в Беларусь

Опубликовано: 29.12.2025 21:12 , Обновлено: 29.12.2025

Глава Республики Карелия Российской Федерации Артур Парфенчиков сообщил, что из его региона в Беларусь весной полетят самолёты бразильского производства вместимостью 50 пассажиров.

А вот купить билеты на эти рейсы можно уже с 29 декабря, утверждает Парфенчиков.

Первые самолёты начнут летать с 3 мая, а последний приземлится — 13 сентября. В неделю будет только один рейс по воскресеньям. Лететь до Карелии придётся 1 час 40 минут на Bombardier CRJ-200.

Вылет из Минска будет в 10:20, прибытие в Петрозаводск в 12:00.

Обратный вылет из Петрозаводска в 13:30, прибытие в Минск в 15:10.

Билеты предложили приобретать на сайте авиаперевозчика «Северсталь-Авиа». Цена в одну сторону на сайте авиаперевозчика сейчас 8259 российских рублей (примерно 307 рублей).

Глава Карелии заявил, что именно Минское направление стало лидером опроса среди жителей региона.

Что делать белорусам в Карелии?

В 2025 году Карелия была одним из самых популярных направлений для экотуризма среди самих россиян. Из достопримечательностей там можно посетить остров Кижи, посмотреть монастыри Валаама и мраморный каньон в парке Рускеала. Также стоит посетить и водопад Кивач. Туристам предлагают сплавы по рекам, охоту и рыбалку.

Стоит помнить, что в лесах Карелии в летний сезон ну очень много комаров и клещей, а в отдаленных районах мобильная связь часто отсутствует. Впрочем, последнее предостережение теперь касается крупных городов, да и всей европейской части России.

[inf]Bombardier CRJ-200 считается надежным региональными самолетами с проверенной временем конструкцией. Впрочем по состоянию на 2025 год они постепенно выводятся из эксплуатации крупными перевозчиками в пользу более современных моделей. [/inf]