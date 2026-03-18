Российская компания поставила на полеты в Минск российские SuperJet SSJ-100

Опубликовано: 18.03.2026 15:52 , Обновлено: 18.03.2026

Российская компания Red Wings объявила о запуске рейсов в Минск из Москвы и Перми. Рейсы из Москвы начнутся с 30 апреля. Продолжительность полета до Минска составит 1 час 40 минут, в обратном направлении — 1 час 30 минут.

Что касается маршрута Пермь – Минск, то самолеты начнут летать с 9 апреля и будут это делать до конца сентября.

В аэропорту Минск сообщили, что рейсы запланированы два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути из Перми в Минск составит 3 часа 5 минут, в обратном направлении — 2 часа 45 минут.

На рейсах будет задействован самолет SSJ-100, сообщили в авиакомпании.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — первый гражданский самолет, разработанный в РФ (Российской Федерации), но с неоднозначной репутацией. Несмотря на российское производство, самолет сильно зависит от импортных запчастей. Иностранные перевозчики (например, мексиканский Interjet) отказались от использования SSJ-100 из-за проблем с долгим обслуживанием.

Из-за санкций и дефицита запчастей (особенно французских двигателей SaM146) в эксплуатации с действующими сертификатами летной годности остались лишь около 100 из всех 232 произведенных бортов.