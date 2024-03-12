Разрешили коллективные иски и электронные доказательства. Лукашенко подписал Кодекс гражданского судопроизводства

💼 Официально

Опубликовано: 12.03.2024 07:43 , Обновлено: 12.03.2024

В понедельник, 11 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Кодекс гражданского судопроизводства. Об этом сообщили в его Администрации.

Сам документ пока официально не опубликован, а в законную силу он вступит не ранее 1 января 2026 года, однако в пресс-службе Лукашенко сообщили, что он “призван установить единые правила рассмотрения гражданских и экономических дел в судах”. В самом Кодексе закрепили общие положения, связанные с рассмотрением таких категорий дел - принципы судебного разбирательства, подведомственность, а также права и обязанности всех участников процесса.

В дополнение к этому в новом Кодексе прописали ряд нововведений в гражданском судопроизводстве, а именно:

разрешили применять электронные доказательства (их отнесли к самостоятельному виду средств доказывания),

усилили цифровизацию судебного процесса (теперь обратиться в суд через интернет с использованием электронной цифровой подписи смогут не только юридические лица, но и граждане),

ввели институт коллективных исков (то есть теперь группа истцов может предъявить иск к общему ответчику),

упростили судопроизводство (дела в порядке упрощенного производства предложили рассматривать в сокращенные сроки, без проведения судебного заседания и вызова сторон).

Кроме того, как пояснили в Администрации президента, документов предусматривается переход всех судов к пересмотру судебных постановлений по трем инстанциям:

апелляция,

кассация,

надзор.

Одновременно с этим на законодательном уровне расширили использование таких внесудебных способов урегулирования споров, как медиация, переговоры и примирение.

“Данные меры призваны содействовать самостоятельному разрешению сторонами дела на взаимовыгодных условиях”, - пояснили в президентской Администрации.

Напомним, в Палате представителей Национального собрания в январе этого года, принимая проект Кодекса гражданского судопроизводства, заявили, что он направлен на “совершенствование действующих механизмов разрешения гражданских и экономических споров посредством внедрения современных процессуальных норм”, а также на “оптимизацию судебного процесса, экономию временных и материальных затрат участников процесса, повышение уровня доступности и эффективности правосудия”.