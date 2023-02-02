"Прошлый год был удачным" - Судебные исполнители пообещали в 2023 году "качественнее" работать с белорусами

Опубликовано: 02.02.2023 14:00 , Обновлено: 02.02.2023

В министерстве юстиции Беларуси сообщили, что 2022 год для судебных исполнителей был "удачным". Теперь там думают над имиджем и выделением больше времени на непосредственную работу с "живыми людьми".

Сами же судебные исполнители решили поработать над своим имиджем.

“Прошедший год был удачным для принудительного исполнения: больше взысканных средств, больше завершенных производств с реальным исполнением. Серьёзно предстоит поработать над имиджем судебных исполнителей, для того, чтобы в глазах общества мы выглядели достойными представителями власти”, - поделился планами начальник управления принудительного исполнения Минюста Сергей Никель.

По его словам, в министерстве “серьёзно прорабатывается вопрос в отношении новых образцов форменной одежды, символики, званий, культуры отношений в коллективах”.

Чиновник также заявил, что белорусские судебные исполнители должны будут в 2023 году больше работать непосредственно с людьми. А для этого надо провести “цифровизацию”.

“Ведь очень много времени судебного исполнителя идёт на обработку текущей документации, и меньше времени остаётся на живую работу с людьми. Если процесс документооборота будет автоматизирован, то, соответственно высвободится время судебных исполнителей. Будет более качественная работа непосредственно с людьми”, - заявил чиновник.