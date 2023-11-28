Прокуратура запретила двум белорусам распоряжаться своими доходами. Это как?

Опубликовано: 28.11.2023 22:22 , Обновлено: 29.11.2023

В пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси сообщили, что суд по заявлению прокурора Наровлянского района лишил двух студентов колледжа права распоряжаться своими доходами и стипендией. Оба учащихся были несовершеннолетними и воспитывались без родителей.

Обязанность по расходам их доходов возложили на директора колледжа.

“Основанием для обращения в суд послужил тот факт, что получаемые учащимися деньги расходовались нерационально: они приобретали на них табачные изделия и спиртные напитки. При этом молодые люди находились на полном государственном обеспечении и получали трехразовое питание в столовой колледжа во время учебного периода”, - рассказали в Генпрокуратуре.

Там утверждают, что сотрудники колледжа также подтвердили нерациональное поведение молодых людей, заявив, что те “тратили за короткий промежуток времени по интересам, но не на продукты питания и средства личной гигиены”.

В Генпрокуратуре также утверждают, что молодым людям много раз делали замечания, предупреждения, “проводили личные беседы” по поводу их поведения и расточительства.

[info_b]Согласно п.4 ст.25 Гражданского кодекса Республики Беларусь при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами.[/info_b]