Прокуратура нашла нарушения в частных образовательных центрах Минска

Опубликовано: 08.04.2026 14:00 , Обновлено: 08.04.2026

Столичная прокуратура проверила работу 42 частных образовательных центра Минска. Нарушения нашли в половине из них. Где-то вопросы возникли к педагогам, работающим с детьми, где-то - к санитарно-эпидемиологическому состоянию помещений, где проводились занятия, а где-то - к процессу приёма ребят в кружки и секции.

Согласно отчёту столичной прокуратуры, руководство почти половины частных организаций (20 из 42 проверенных), принимая новых сотрудников на работу и заключая с ними гражданско-правовые договора, не запрашивали на них сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях. Это в прокуратуре считают нарушением, которое не позволяет госорганам своевременно выявлять и предотвращать нарушения прав детей.

Более того, в 5 организациях педагоги не предоставили при трудоустройстве документы, подтверждающие наличие профильного образования, а ещё в 11 – не проходили вовремя обязательные медицинские осмотры (у кого-то медосмотра не было на момент трудоустройства, кто-то не проходил периодический медосмотр уже в процессе работы).

Возникли у прокуроров и претензии к учебным программам отдельных частных центров. По закону организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также объединения по интересам обязаны согласовывать свои программы с районными управлениями образования. Некоторые проверенные прокуратурой центры этого не сделали, а кто-то и вовсе работал без чёткой программы, а без этого проверяющие не могут удостовериться в том, что работа центра ведётся с учётом возрастных и психофизиологических особенностей детей.

Ещё одним распространённым нарушением в частных центрах стало то, что дети зачислялись на занятия без официального заявления. Этим “согрешила” половина проверенных организаций, а в некоторых физкультурно-спортивных секциях от родителей не требовали медицинские справки о состоянии здоровья ребёнка, что также считается нарушением.

Ну а нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации образовательного процесса прокуроры выявили в абсолютном большинстве проверенных организаций - в 29 из 42. Самыми распространёнными нарушениями были следующими:

нарушения при организации искусственного освещения;

использование мебели, не соответствующей функциональным ростовым параметрам учеников и установленным стандартам;

отсутствие аптечки для оказания первой медицинской помощи и средств контроля температуры и влажности в помещениях;

грязь в помещениях;

отсутствие раздельных санузлов для детей и для работников;

хранение моющих средств и средств для дезинфекции в доступных для детей местах;

отсутствие контроля показателей безопасности питьевой воды.

По итогам проверки прокуроры внесли 10 представлений и 21 предписание, направив отчёт Мингорисполкому, а виновных в нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства решили привлечь к административной ответственности.