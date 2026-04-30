Прокуратура начала следить в белорусских вузах за посещаемостью некоторых студентов

Опубликовано: 30.04.2026 09:09 , Обновлено: 30.04.2026

Прокуратура начала следить за посещаемостью одной категории студентов белорусских университетов. Подробности этого накануне рассказали на рабочем совещании в областной администрации Гомельщины, проведённого под председательством прокурора области Олега Авдея. В нем приняли участие представители правоохранительных органов, вузов и других заинтересованных служб.

Речь об иностранных студентах, которых, как оказалось, правоохранительные органы также “отрабатывают” в рамках профилактики преступности и коррупции в сфере миграции.

По даннымофициального Telegram-канала органов внутренних дел Гомельщины, только за прошлый год в регионе областные подразделения по гражданству и миграции зарегистрировали 8971 иностранца - 8943 из них получили разрешение на временное проживание. Кроме того, было рассмотрено 1586 ходатайств о выдаче разрешений на постоянное проживание в Беларуси.

Для многих из них поводом для приезда в страну стала учёба. Основным пунктом назначения для этой категории иностранцев на Гомельщине является Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. Именно в этом вузе сегодня учится больше всего иностранных студентов. За последние три года их число выросло более чем в восемь раз: с 190 человек в 2023-м до 1606 человек в 2025-м.

Именно в этот вуз и пришли с проверкой прокуроры. Как заявили в ОВД Гомельщины, в ходе этой проверки в вузе обнаружили “серьезные недочеты” с точки зрения контроля за иностранными студентами.

“Было установлено, что учет посещаемости учебных занятий организован ненадлежащим образом, и отметки об отсутствии в журналах фиксируются не всегда”, - пояснили суть претензий к вузу в ведомстве.

В праваоохранительных органах посетовали на то, что многие учебные учреждения Гомельщины (не только указанный университет, но и другие, в том числе, ссузы) не владеют полной и достоверной информацией о гражданстве, статусе и законных представителях своих студентов, а ведь многие из них - ещё несовершеннолетние.

Указал заместитель прокурора области Владимир Тарасенко и на ещё одну проблему, которую выявили тематические прокурорские проверки в отношении нанимателей.