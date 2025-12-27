Продажи белорусских книг выросли на 200%. Вот что читают

Опубликовано: 27.12.2025 18:46 , Обновлено: 27.12.2025

Уходящий 2025 год, кажется, стал вторым дыханием для белорусских книг и языка. Согласно данным популярной сети магазинов OZ.by, продажи книг белорусских авторов выросли сразу в три раза, что соответствует росту +200%.

«Совокупные продажи этого направления увеличились на 200%, что делает белорусскую литературу одним из самых быстрорастущих», — сообщили в OZ.by, подводя итоги года. По данным платформы, серьезного роста достигли продажи художественной литературы именно современных белорусских авторов, где-то на треть.

Параллельно на 30% увеличился интерес к книгам и на белорусском языке. Среди популярных оказаласт и классика. Например, роман Яна Барщевского «Шляхціц Завальня», написанный почти 180 лет назад, остается в топе продаж, которые растут из года в год.

Также среди самых продаваемых книг года оказался мистический роман «(Ня)чысты Мінск» .

“Если говорить о жанрах, то спрос распределился неравномерно. Мистика и ужасы по итогам года прибавили 130%: эти книги все чаще выбирают, чтобы расслабиться и переключиться от повседневной рутины. В то же время психология и исторические романы показали снижение продаж на 15%: интерес к ним постепенно уступает место другим направлениям. Самые популярные книги года: «Если все кошки в мире исчезнут», «(Ня)чысты Мінск» «Бог всегда путешествует инкогнито»”, - говорится в сообщении Oz.by.

Маркетплейс отметил, что белорусские читатели все чаще выбирают литературу, которая позволяет «уйти от реальности», особенно с ярко выраженным локальным контекстом. В то же время, белорусы «становятся более избирательными и ищут книги, которые соответствуют их интересам и образу жизни».

По данным Oz.by, рост популярности затронул и учебную литературу от местных издательств, таких как «Аверсэв» и «Адукацыя і выхаванне», спрос на которую вырос более чем на 20%. Кроме того, значительно увеличились продажи товаров для домашнего досуга, включая настольные игры и товары для творчества собственного бренда OZ.