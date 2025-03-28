«Придётся заплатить десятки тысяч долларов» - Посол предупредил белорусов о сложностях в этой ближневосточной стране

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Опубликовано: 28.03.2025 10:10 , Обновлено: 28.03.2025

Министерство иностранных дел Беларуси напомнило гражданам страны о важном документе, без которого пребывание за границей может доставить немало неприятностей. Более того, без него белорусам могут грозить серьёзные финансовые растраты - в десятки тысяч долларов.

Речь идёт о медицинской страховке. Он является обязательной для получения визы, но некоторые подходят к этому вопросу весьма поверхностно. Между тем, как заявили в белорусском МИД, это “не прихоть дипломатов, а залог безопасности не только здоровья, но и кошелька” белорусов.

Показательным примером в этом смысле является Израиль, который славится своей развитой медициной. При этом стоимость платного лечения в этой ближневосточной стране мягко говоря не дёшево, поэтому пренебрегать страховкой при поездке в Израиль - себе дороже, в буквальном смысле этих слов.

Об этом белорусов, которые планируют поездку в Израиль, лично предупредил посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич, выступив с официальным видеообращением через социальные сети внешнеполитического ведомства.

Он рассказал, что белорусское посольство в Израиле “всё чаще сталкивается с ситуациями”, когда белорусы без медицинской страховки “попадают в крайне сложные жизненные ситуации”, заболев во время пребывания в стране.

“В условиях платной и дорогой израильской медицины лечение острого заболевания или госпитализация без действующей страховки обходится в тысячи и даже десятки тысяч долларов США, которые вы или ваши родственники должны будете заплатить”, - пояснил Ярошевич.

Дипломат призвал белорусов перед поездкой обязательно оформить медицинскую страховку, “исходя исключительно из собственных интересов”.

“Будьте благоразумны. Уверен, здравомыслие возьмет верх над беспечностью”, - заявил посол.

Напомним, Израиль 1 января 2025 года ввёл систему обязательного предварительного уведомления и получения разрешения на въезд в страну. Белорусы, как и раньше, могут въезжать в Израиль без визы для краткосрочных поездок (до 90 дней - туристическая, гостевая, деловая), но предварительно необходимо получать разрешения ETA-IL. Его стоимость составляет 25 шекелей (чуть больше 20 рублей в эквиваленте на сегодня).

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