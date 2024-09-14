Рыцари, кареты и сырный фестиваль. Куда сходить на День города в Минске и где смотреть салют?

Опубликовано: 14.09.2024 11:49 , Обновлено: 14.09.2024

В субботу, 14 сентября, в Минске отмечают День города. Согласно первому упоминанию в письменных источниках, белорусской столице исполнилось уже 957 лет. В этой связи в Минске запланировали множество мероприятий. Посмотрели, куда можно сходить в этот день, чтобы не было скучно.

Ко Дню города Минска, запланировано более 100 мероприятий.

В числе наиболее заметных и ярких мероприятий - исторические реконструкции . Одна из них организована на зеленой зоне в районе перекрестка проспектов Победителей и Машерова.

С 10:30 там открылся фестиваль исторической реконструкции с рыцарями «Мінск старажытны».

Историческую атмосферу XIX—XX организовали и на площадках в Верхнем городе и Троицком предместье . Там посетители могут покататься на каретах, а с 12.00 до 15.00 у ратуши можно будет послушать симфоническую музыку в исполнении президентского оркестра.

Одной из главных локаций праздника также станет и Дворец спорта . Там с 11:30 стартанул «Олимпийский день». Можно посмотреть на международные соревнования пожарных и посетить более 30 спортивных и развлекательных площадок.

С 17:00 до 23:00 у Дворца запланирована концертная программа для молодёжи.

Праздничная атмосфера организована и в парке Горького . Туда можно сходить на детский праздник и посмотреть на выставку ретромобилей. В Ботаническом саду открыли «Сырный фестиваль». Посетить его можно до 20:00.

Также во многих районах Минска развернулись ярмарки . Например, на площадке у “Чижовки-Арены”. Там по выгодным ценам можно закупиться в том числе и сельскохозяйственной продукцией.

Завершится праздник шоу-фейерверков , которое стартанёт на площадке у Дворца спорта в 23:00.

Ознакомиться с планом мероприятий подробно можно по ссылке.