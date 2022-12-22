Появился график рабочих и выходных дней в Беларуси на Новый год и Рождество
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В Министерстве труда и социальной защиты опубликовали календарь рабочих и выходных дней на январь 2023 года.
В воскресенье и понедельник 1 и 2 января у всех белорусов официально выходной .
А 7 января, когда православные отмечают Рождество, выпало на субботу.
В Минтруда также отметили, что на январь 2023 года расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит:
- для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 167 часов;
- для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 161 час.