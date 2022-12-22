Появился график рабочих и выходных дней в Беларуси на Новый год и Рождество

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Опубликовано: 22.12.2022 10:59 , Обновлено: 22.12.2022

В Министерстве труда и социальной защиты опубликовали календарь рабочих и выходных дней на январь 2023 года.

В воскресенье и понедельник 1 и 2 января у всех белорусов официально выходной .

А 7 января, когда православные отмечают Рождество, выпало на субботу.

В Минтруда также отметили, что на январь 2023 года расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит: