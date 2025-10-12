Появились кадры приведённых в высшую степень боевой готовности частей

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Опубликовано: 12.10.2025 15:44 , Обновлено: 12.10.2025

Минобороны Беларуси опубликовало фотографии боевой техники, приведённой в высшую степень боевой готовности по приказу президента Беларуси. В Совбезе страны пояснили, что начался уже второй этап проверки боевых частей армии.

Если на первом этапе подразделения ВС Беларуси выдвигались на полигоны комбинированным способом, то на втором этапе механизированные отряды начали отрабатывать преодоление водных преград. Далее им предстоит выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения.

























При этом госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, комментируя начало внезапной проверки, обвинил страны Запада в милитаризации.

“Что касается отношений с соседями, истерия Запада продолжается, и тот милитаристический уклон, та политика, которую проводит Запад по отношению к нашей стране, по отношению к Российской Федерации, к сожалению, не вызывает сегодня спокойствия”, - заявил Александр Вольфови, уточнив, что действия белорусской армии носят оборонительный характер.