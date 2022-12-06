Помните Рому, спасшего брата из огня? Его новый дом сгорел

Опубликовано: 06.12.2022 13:20 , Обновлено: 06.12.2022

Новый дом семьи Ромы Когодовского, который спас своего братика на пожаре полтора года назад, тоже сгорел. Эту информацию СМИ подтвердили в местном сельском совете.

Новый участок семье Ромы выделили в агрогородке Занарочь Мядельского района. Все это время там шла стройка, которая почти закончилась. Семья уже собиралась переезжать.

Фото: Mlyn.by

Однако 3 декабря дом загорелся, рассказал председатель Занарочского сельского исполкома Владимир Зеленкевич агентству Sputnik. В МЧС сообщили, что, предварительно, причиной стало замыкание проводки на чердаке.

К счастью, в доме на тот момент никого не было. Полностью здание не сгорело, однако многое придется восстанавливать.

Напомним, в конце апреля 2021 года в Мядельском районе в деревне Сидоровичи 12-ти летний Рома Когодовский на руках вынес из горящего дома своего 2-х летнего брата. Сам при этом с многочисленными порезами и ожогами попал в больницу в очень тяжелом состоянии.

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10 сентября 2021 года в Минздраве заявляли, что Рома 5-й месяц находился на лечении в Республиканском ожоговом центре БСМП. За время пребывания в БСМП он перенес 23 операции.

Фото: МЧС

После этого специалисты рекомендовали завершить консервативное лечение и начать поведение курса ранней реабилитации, поскольку ему предстояло заново нужно научиться сидеть, ходить, держать в руках предметы, говорить, писать и т.д.

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А 2 ноября подростка наградили орденом «За личное мужество».

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