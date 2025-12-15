Польша решила убрать часть стены на границе с Беларусью

Опубликовано: 15.12.2025 15:10 , Обновлено: 15.12.2025

Власти Польши собираются убрать часть стены, возведённой на границе с Беларусью. Такие предложения содержатся в Плане управления Беловежской пущей, который польский министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска на днях направила в ЮНЕСКО. Некоторые положения документа, который министр назвала "историческим", противоречат заявленным ранее планам польских властей.

Министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска и ее заместитель Миколай Дорожала объявили о передаче в ЮНЕСКО двухлетнего Плана управления Беловежской пущей, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В своих публичных заявлениях польские политики подчеркнули важность документа, представив его как “прорыв в деле защиты” этого природного памятника.

По данным польской газеты Gazeta Polska Dzień, среди многочисленных мер, заявленных польскими властями в рамках плана по защите природного наследия Беловежской пущи оказалось немало пунктов, которые противоречат планам, озвученным польскими военными и пограничниками.

Так, предлагается демонтировать второе ограждение из колючей проволоки на границе Польши с Беларусь, о возведении которого начали говорить только в ноябре этого года. Основной пограничный забор предлагается оборудовать дополнительными “сооружениями”, которые бы позволили животным, таким как рысь или волк, преодолевать барьер. По сути, в заграждении предложили проделать лазы диаметром около 30 см, в то время как польские пограничники, наоборот, стремятся всячески укрепить защиту на границе, устраняя любые дыры в заборе.

Дополнительно в плане польского министерства климата и окружающей среды фигурирует сокращение патрулирования на границе и отказ от постоянного освещения пограничной полосы в ночное время и переход на датчики движения, которые различают животных и людей и реагируют лишь на последних, включая освещение - всё ради комфорта животных - обитателей Беловежской пущи.

Необходимость таких мер природоохранное ведомство объяснило тем, что созданные польскими властями пограничные заграждения негативно влияют на распространение млекопитающих, их миграцию в рамках Беловежской пущи, территория которой объединяет земли по обе стороны государственной границы.

Согласно анализу польского аналога Минприроды, наличие забора на границе с Беларусью влияет на распределение зубров и оленей в пуще, а также способствует увеличению численности лисиц, енотовидных собак и домашних кошек вблизи границы, что в ведомстве считают негативной тенденцией.

“Повышенная активность мелких хищников вблизи границы, вероятно, связана с наличием военных контрольно-пропускных пунктов, являющихся источником пищевых отходов. Это потенциально может способствовать распространению заболеваний, передаваемых дикими и домашними млекопитающими. Также можно предположить, что барьер значительно усилит изоляцию популяции рысей в Беловежской пуще, что приведет к дальнейшему снижению генетической изменчивости и увеличению угрозы для ее выживания”, — говорится в недавнем отчёте ведомства.

Как отметили польские СМИ, отчёт и заявления главы Министерства климата и окружающей среды совсем не затрагивает вопросы нелегальной миграции, под предлогом борьбы с которой и были возведены барьеры на границе с Беларусью.

Более того, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек в ноябре этого года заявил о том, что сейчас вдоль дороги, проложенной у основного погранзабора на границе с Беларусью, возводятся два дополнительных забора. Это сетчатые заборы высотой 4 и 2 метра, дополненные колючей проволокой. Как ранее сообщал Telegraf.news, завершение строительства заграждения запланировано на конец января.

Польша решила построить на границе с Беларусью второй 4-метровый забор