Ледяной дождь задержал на 2 часа поезд из Бреста в Минск
Белорусская железная дорога предупредила, что 20 декабря поезд № 734 Брест – Минск следует с задержкой около 2 часов.
Причиной там назвали неисправность, вызванную непогодой.
«Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по устранению последствий неблагоприятных погодных условий и доставке пассажиров в конечные пункты их следования», — сообщили там и принесли свои извинения.
В БелЖД отметили, что 20 декабря в Беларуси пошел мокрый снег, местами переходящий в «ледяной» дождь.