Ледяной дождь задержал на 2 часа поезд из Бреста в Минск

Опубликовано: 20.12.2022 11:44 , Обновлено: 20.12.2022

Белорусская железная дорога предупредила, что 20 декабря поезд № 734 Брест – Минск следует с задержкой около 2 часов.

Причиной там назвали неисправность, вызванную непогодой.

«Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по устранению последствий неблагоприятных погодных условий и доставке пассажиров в конечные пункты их следования», — сообщили там и принесли свои извинения.

В БелЖД отметили, что 20 декабря в Беларуси пошел мокрый снег, местами переходящий в «ледяной» дождь.