Под Минском решили открыть круглосуточный магазин без продавцов. Как будет работать?

Опубликовано: 05.05.2023 07:58 , Обновлено: 05.05.2023

В жилом комплексе «Зеленая гавань», который в настоящее время возводят под Минском, планируют открыть необычный магазин самообслуживания. Как сообщил застройщик квартала "А-100 Девелопмент", в нём не будет привычных продавцов и всё будет "работать на доверии".

Круглосуточный торговый объект под названием «Кропка» планируют открыть уже в июне, передает портал Onliner.

Как пояснил застройщик, зайти в магазин можно будет в любое время суток - двери не будут зарываться на ключ, а для покупок нужно будет лишь скачать мобильное приложение. С его помощью можно будет по QR-коду открыть холодильники в магазине, отсканировать штрихкоды продуктов и расплатиться онлайн.

Компания пообещала несколько раз в неделю пополнять в магазине запасы колбасных изделий, молочных и кисломолочных продуктов, замороженных полуфабрикатов, а также бакалеи, кондитерских изделий и напитков. За порядком в высокотехнологичном магазине планируют следить с помощью камер видеонаблюдения.

Как пояснили в “А-100 Девелопмент”,чтобы местные жители привыкли к новому формату покупок, в первые несколько дней в магазине будет работать консультант.