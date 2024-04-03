Под Гродно потренировались уничтожать диверсионные группы и перекрывать дороги

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Опубликовано: 03.04.2024 18:55 , Обновлено: 03.04.2024

В среду, 3 апреля, в Гродненской области прошли командно-штабные учения с силами территориальной обороны Вороновского района. Фотографии с учений Минобороны показало в своём телеграм-канале.

Военный сбором руководили председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник и председатели райисполкомов области по вопросам теробороны.

Участники сбора отработали “порядок блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательной группы условного противника”, а также продемонстрировали “элемент эвакуации раненого”, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.