Под Быховом сломался поезд. БелЖД предупредила об опоздании

Опубликовано: 21.03.2026 10:27 , Обновлено: 21.03.2026

В субботу, 21 марта, на пути из Гомеля в Витебск сломался дизель-поезд, следовавший по маршруту №614 «Гомель — Витебск». Он остановился на полпути в Быхове.

Пассажирам пришлось ожидать запасной локомотив, из-за чего поезд отправился со станции Быхов в 10:05 и с опозданием примерно на 1 час 20 минут.

Но и это ещё не всё. «Для обеспечения более комфортного проезда пассажиров на станции Могилев-1 будет организована их пересадка в другой подвижной состав», — пояснили в БелЖД.

Как всегда, госперевозчик попросил прощения и понимания из-за сложившейся ситуации.