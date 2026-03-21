Под Быховом сломался поезд. БелЖД предупредила об опоздании
В субботу, 21 марта, на пути из Гомеля в Витебск сломался дизель-поезд, следовавший по маршруту №614 «Гомель — Витебск». Он остановился на полпути в Быхове.
Пассажирам пришлось ожидать запасной локомотив, из-за чего поезд отправился со станции Быхов в 10:05 и с опозданием примерно на 1 час 20 минут.
Но и это ещё не всё. «Для обеспечения более комфортного проезда пассажиров на станции Могилев-1 будет организована их пересадка в другой подвижной состав», — пояснили в БелЖД.
Как всегда, госперевозчик попросил прощения и понимания из-за сложившейся ситуации.