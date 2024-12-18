«Почти Чебурашка!» - В Гродно в магазине в ящике с хурмой нашли средиземноморского геккона

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Опубликовано: 18.12.2024 09:16 , Обновлено: 25.04.2025

Террариум Гродненского зоопарка на днях пополнился новым обитателем. Там поселился средиземноморский домовой геккон. Причём попал он туда весьма необычным путём, практически повторив судьбу главного героя сказки Эдуарда Успенского"Крокодил Гена и его друзья".

“Почти Чебурашка!” - заявили сотрудники Гродненского зоопарка, рассказывая о том, как к ним попал средиземноморский геккон.

По их словам, маленькую ящерицу к ним принесли несколько дней назад работники одного из гродненских магазинов. Нашли кроху в одной из коробок с хурмой, которую привезли на реализацию поставщики.

“Вероятно, она прибыла в Беларусь с партией фруктов и пряталась среди плодов, пока не была обнаружена бдительными работниками маркета”, - предположили в зоопарке.

Там отметили, что маленькая рептилия достаточно быстро адаптировалась в новом террариуме, чувствует себя хорошо, не отказывается от предложенных лакомств в виде насекомых и даже успела перелинять.





