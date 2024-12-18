«Почти Чебурашка!» - В Гродно в магазине в ящике с хурмой нашли средиземноморского геккона
Террариум Гродненского зоопарка на днях пополнился новым обитателем. Там поселился средиземноморский домовой геккон. Причём попал он туда весьма необычным путём, практически повторив судьбу главного героя сказки Эдуарда Успенского"Крокодил Гена и его друзья".
“Почти Чебурашка!” - заявили сотрудники Гродненского зоопарка, рассказывая о том, как к ним попал средиземноморский геккон.
По их словам, маленькую ящерицу к ним принесли несколько дней назад работники одного из гродненских магазинов. Нашли кроху в одной из коробок с хурмой, которую привезли на реализацию поставщики.
“Вероятно, она прибыла в Беларусь с партией фруктов и пряталась среди плодов, пока не была обнаружена бдительными работниками маркета”, - предположили в зоопарке.
Там отметили, что маленькая рептилия достаточно быстро адаптировалась в новом террариуме, чувствует себя хорошо, не отказывается от предложенных лакомств в виде насекомых и даже успела перелинять.