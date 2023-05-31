По всей Беларуси ввели запрет на лов сома. Когда закончится и какой штраф за нарушение?

Опубликовано: 31.05.2023 08:17 , Обновлено: 31.05.2023

В водоёмах и реках по всей Беларуси с 31 мая введен запрет на лов сома, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Такая охранная мера вводится на период нереста и действует в разных районах в разное время из-за разного температурного режима на белорусских водоёмах.

Ловить сома обыкновенного в рыболовных угодьях Гомельской и Брестской областей запрещено уже с 19 мая, а с 31 мая запрет распространяется на водоёмы по всей стране. Соответственно, на Гомельщине и Брестчине запрет будет снят раньше - 19 июня , а в остальных регионах страны продлится до 1 июля .

Что делать, если поймали сома в период действия запрета?

В Госинспекции охраны животного и растительного мира рассказали, как поступать рыболовам, если в этот период на крючок к ним попала “запретная” рыбка.

В этом случае рыбу необходимо “незамедлительно вернуть в естественную среду обитания (непосредственно в месте ее вылова)” при этом - “с наименьшими повреждениями” и “независимо от ее состояния”, пояснили инспекторы. То есть рыбак в любом случае должен отпустить сома обратно в воду.

Тем, кто не прислушается к рекомендациям инспекторов, грозит штраф, а в некоторых случаях - уголовная ответственность.

Кого оштрафуют за “запретного” сам, а кого - могут посадить?

Согласно ч.1 ст.16.25 Кодекса об административных нарушениях, за вылов сома в период нереста физлицу грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (сейчас от 370 до 1110 рублей ). При этом удочки, как орудие добычи рыбы, инспекторы также имеют право конфисковать.

Кроме того, в период нереста каждый выловленный сом оценивается инспекторами природоохраны в 12 базовых величин ( 444 рубля сегодня), а если вред, причиненный окружающей среде, составит 100 и более базовых величин, то может наступить уголовная ответственность (согласно ст. 281 Уголовного кодекса).

Кроме того, рыболовов могут привлечь к административной ответственности за нахождение в рыболовных угодьях, либо на прилегающей территории на расстоянии 1 километра от береговой линии с рыбой, лов которой запрещен в нерест (без документов, подтверждающих законность ее владения). Согласно положениям ч.3 ст. 16.25 КоАП Беларуси, это грозит штрафом от 5 до 30 базовых величин ( от 185 до 1110 рублей ).