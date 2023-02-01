По улицам Минска в -2°С гуляла полуголая девушка. Зачем?

Опубликовано: 01.02.2023 16:20 , Обновлено: 01.02.2023

В Минске на днях заметили девушку, которая гуляла по улицам почти без одежды, в одном купальнике. При этом в то время был небольшой мороз — до -2°С.

Оказалось, блогерша Екатерина Черешко приняла участие в баттле.

Она опубликовала видео у себя в Instagram и предложила подписчикам «оценить обезбашенность происходящего от 1 до 10».

Пользователи по-разному отреагировали на такой поступок.

«Главное, чтобы там у людей с сердцем все хорошо было. На парковке мужички пожилые с тонометром запотевшим обнимались ?», «Как же это и холодно и горячо одновременно ???», — написали одни.

«Люди, где потерялся здравый смысл?», «Диагноз очевиден, чем дальше, тем хуже??‍♀️» — возмутились другие.