Пешеходам приготовиться. ГАИ Минска предупредила о штрафах до 336 рублей с Рождества по Рождество

Опубликовано: 23.12.2025 16:20 , Обновлено: 23.12.2025

Столичная Госавтоинспекция объявила о проведении специального профилактического мероприятия с 24 декабря по 8 января, т.е фактически, с Рождества по православное Рождество. Его особенностью станет повышенное внимание не только к водителям, но и к пешеходам.

Долгосрочная акция, приуроченная к новогодним праздникам, будет, естественно, посвящена борьбе с нетрезвостью на дорогах. Инспекторы ГАИ пообещали, что на протяжении более двух недель будут усиленно следить как за водителями, так и за пешеходами с целью предотвращения нарушений ПДД, связанных с алкоголем.

«В рамках акции сотрудниками столичной Госавтоинспекции будет проводиться работа по выявлению и привлечению к ответственности данных лиц, а также по их отстранению от участия в дорожном движении», — уточнили в ГАИ, подчеркнув, что будут выявлять как водителей, так и пешеходов.

ГАИ пообещала усиленные патрули у магазинов, увеселительных заведений и в местах массового скопления людей. При этом контролировать дорожную обстановку пообещали в том числе с помощью негласных и смешанных форм надзора, а также камер видеонаблюдения.

И если водители на зубок выучили наказания за вождение в нетрезвом виде или без прав, то пешеходы могут и не знать, что им за “пьяные” нарушения грозит штраф от 3 до 5 базовых величин (до 210 рублей). Если же нарушение в состоянии опьянения приведёт к созданию аварийной ситуации, штраф составит уже от 3 до 8 базовых величин (до 336 рублей).