Первый самолёт «Белавиа» долетел до вьетнамского Нячанга

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Опубликовано: 20.03.2026 11:46 , Обновлено: 20.03.2026

В четверг вечером белорусская государственная авиакомпания Belavia торжественно открыла первый регулярный рейс во Вьетнам.

Для этого в Минском аэропорту устроили настоящую торжественную церемонию. «Поздравили семью, которая приобрела билеты первой. Угощали капкейками всех пассажиров! Танцевали. А наши гости сказали много воодушевляющих слов! Ждем приземления в жарком Нячанге», — сообщили тогда в «Белавиа».

И вот спустя 11 часов самолёт приземлился во Вьетнаме.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Беларуси (МИД) объявили о создании «безвизовой зоны» для белорусов. В планах внешнеполитического ведомства — превратить в такую зону всю континентальную Юго-Восточную Азию.

Пока же, по словам первого заместителя министра иностранных дел Сергея Лукашевича, Беларусь только «врывается» в этот регион — этой осенью были открыты прямые авиарейсы из Минска во Вьетнам, на Шри-Ланку, с сегодняшнего дня список пополнился ещё одной страной — Таиландом.