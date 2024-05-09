Парады с танками, БТР и не только. Посмотрели, как в Минске и областных центрах отметили 9 Мая

🎥 Видео

Опубликовано: 09.05.2024 18:14 , Обновлено: 09.05.2024

9 мая в Беларуси традиционно отметили День Победы. Telegraf.news посмотрел, какую технику показали жителям Минска и областных центров, где развернули тематические площадки и не только.

В Минске в этом году парада военной техники не было. Однако ее представили на тематических локациях в Парке Победы, “Курасовщина”, возле Первого национального торгового дома. Минчане и гости столицы могли не только посмотреть на танки, бронетранспортеры, вооружение, но и примерить экипировку.

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

А вот в Бресте уже был парад военной техники. Там показали раритетную технику, в том числе как минимум один танк, грузовики, мотоциклы.

Фото: Брестский областной исполнительный комитет

Фото: Брестский областной исполнительный комитет

https://youtu.be/CSm1mD2OzX8

В Гомеле тоже не обошлось без парада. По улицам областного центра проехала техника, в которой сидели гомельчане, в том числе дети, в советской военной форме.

Фото: sb.by

Фото: sb.by

Фото: sb.by

Фото: sb.by

А это фотоподборка из Витебска.

Фото: Витебский областной исполнительный комитет

Фото: агентство "БелТА"