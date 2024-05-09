Парады с танками, БТР и не только. Посмотрели, как в Минске и областных центрах отметили 9 Мая
9 мая в Беларуси традиционно отметили День Победы. Telegraf.news посмотрел, какую технику показали жителям Минска и областных центров, где развернули тематические площадки и не только.
В Минске в этом году парада военной техники не было. Однако ее представили на тематических локациях в Парке Победы, “Курасовщина”, возле Первого национального торгового дома. Минчане и гости столицы могли не только посмотреть на танки, бронетранспортеры, вооружение, но и примерить экипировку.
А вот в Бресте уже был парад военной техники. Там показали раритетную технику, в том числе как минимум один танк, грузовики, мотоциклы.
В Гомеле тоже не обошлось без парада. По улицам областного центра проехала техника, в которой сидели гомельчане, в том числе дети, в советской военной форме.
А это фотоподборка из Витебска.