Организаторы предложили купить билеты на «Славянский базар», не зная кто будет выступать

Опубликовано: 31.01.2023 10:26 , Обновлено: 31.01.2023

Организаторы «Славянского базара в Витебске» запустили продажу специальных сертификатов на фестиваль. При этом, кто будет на нем выступать, еще неизвестно.

Как сказано на сайте фестиваля, сертификаты продают номиналом 10, 20, 30, 50 и 100 рублей.

Организаторы обещают, что сертификаты можно будет обменять на билеты, но только после того, как опубликуют концертную программу. Сейчас неизвестно, кто будет выступать на фестивале.

Продавать сами билеты на «Славянский базар-2023» организаторы планируют в феврале-марте.