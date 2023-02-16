Организаторы объявили о закрытии «Лучшей улицы» в Минске. «Луч» пообещал идти в суд

Опубликовано: 16.02.2023 15:51 , Обновлено: 16.02.2023

В официальном Instagram-аккаунте проекта «Лучшая улица» в Минске 16 февраля появилось объявление о закрытии площадки. Однако завод «Луч», кому принадлежит пространство, опроверг эту информацию, пообещав подать на организаторов в суд.

В заявлении на странице «Лучшей улицы» сказано, что партнерство с заводом «было огромной ошибкой», а руководство «Луча» «позволяет обогащаться за счет предпринимателей малого бизнеса».

Организаторы пообещали открыть фудкорт в другом месте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

[link href=“https://www.instagram.com/p/Cot1r1rNnCX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от ЛУЧШАЯ УЛИЦА (@luchshaya_ulitsa) [/link]

На заводе «Луч» в комментарии для Koko.byопровергли эту информацию и пообещали, что гастро-площадка «Лучшая улица» не закроется, а «продолжит свою работу в обновленном формате в новом сезоне».

Там заявили, что информацию о закрытии пространства распространил «бывший оператор — ООО “Ресторанная корпорация”, который занимался проектом гастро-улицы».

По словам заместителя директора по развитию завода Рафика Саркисяна, «подрядчик не оправдал ожиданий и сотрудничество с ним прекращено».

«Просьба передать права на аккаунт площадки игнорируется со стороны предыдущего оператора и аккаунт используется злонамеренно, как трибуна для выражения личной необоснованной позиции и попытка дискредитации владельца площадки», — заявил он и добавил, что «Луч» продолжит разбираться с ООО «уже в судебном порядке».