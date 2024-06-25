"Операторов задержали" - Гродненская милиция показала фото учений по поимке дронов и борьбе с диверсантами
Гродненская милиция провела тактико-специальные учения по проверке готовности госорганов к реагированию на чрезвычайные ситуации. И опубликовала фоторепортаж оттуда.
Учения организовали на территории спорткомплекса “Неман”, привлекли в том числе руководителей территориальных подразделений органов внутренних дел.
Милиция отработала порядок действий в случае проникновения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований на режимные объекты, а также объекты городской инфраструктуры.
Кроме того, “отрепетировали” действия при обнаружении взрывоопасных веществ и взрывчатых устройств, пресечение незаконных полетов беспилотников над охраняемой территорией и задержание операторов БПЛА.
Также милиция провела тренировку по организации пропускного режима и “локализации условного противника”.