"Операторов задержали" - Гродненская милиция показала фото учений по поимке дронов и борьбе с диверсантами

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Опубликовано: 25.06.2024 16:56 , Обновлено: 25.06.2024

Гродненская милиция провела тактико-специальные учения по проверке готовности госорганов к реагированию на чрезвычайные ситуации. И опубликовала фоторепортаж оттуда.

Учения организовали на территории спорткомплекса “Неман”, привлекли в том числе руководителей территориальных подразделений органов внутренних дел.

Фото: Telegram-канал "102. Неман"

Милиция отработала порядок действий в случае проникновения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований на режимные объекты, а также объекты городской инфраструктуры.

Фото: Telegram-канал "102. Неман"

Кроме того, “отрепетировали” действия при обнаружении взрывоопасных веществ и взрывчатых устройств, пресечение незаконных полетов беспилотников над охраняемой территорией и задержание операторов БПЛА.

Фото: Telegram-канал "102. Неман"

Также милиция провела тренировку по организации пропускного режима и “локализации условного противника”.