Один из крупнейших автопорталов Беларуси объявил о закрытии

Опубликовано: 08.11.2023 18:22 , Обновлено: 08.11.2023

Учредители одного из крупнейших автопорталов Беларуси, abw.by, в среду, 8 ноября, объявили о прекращении его работы. В компании "Бонусторг" это решение аргументировали тем, что предприятие в последние несколько лет работало с убытками и исправить ситуацию за три года не удалось.

“Сегодня в силу различных обстоятельств мы подошли к тому моменту, когда готовы прекратить работу сайта ABW.BY”, - говорится в официальном комментарии учредителя портала, размещенного на сайте.

По словам учредителей, закрыть портал “можно было и раньше”, но “не хотелось прекращать историю, на наш взгляд, лучшей в стране автомобильной журналистики, берущей свое начало в 1993 году, еще с газеты “Автобизнес"". В компании рассказали, что доходность предприятия сильно упала с началом пандемии и последующим экономическими санкциями.

“Предприятие стало убыточным, так как прибыльность автомобильных порталов связана с общим положением на авторынке страны. Мы 3 года пытались поправить ситуацию к лучшему, в том числе нанимая хороших программистов, меняя директоров”, - пояснили учредители.

Там также опровергли слухи о том, что закрытие портала связано с недавним арестом директора компании Виталия Полякова, предположительно - за участие в митингах в 2020 году. По словам учредителей, до его задержания Поляков не проработал в компании еще и месяца и “не успел официально представить свое видение развития сайта, что могло бы повлиять на окончательное решение о найме его на работу по завершении испытательного срока”.

В “Бонусторге” указали на “политическую не ангажированность портала” и особо подчеркнули, что между политикой и бизнесом “всегда выбирали бизнес”.

“Все сотрудники нашей компании знают, что Автобизнес – это про авто-, мототехнику и всё, что с ними связано, но не про политику”, - заявили в компании.

[info_b]Портал ABW.BY был создан в 2006 году на базе газеты «Автобизнес» - крупнейшего автомобильного издания в Беларуси, которое еженедельно выходило с февраля 1993 года. Тираж издания достигал 42 тыс. экземпляров.[/info_b]