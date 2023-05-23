"Обнаглели до крайней степени" - Лукашенко пообещал уволить половину чиновников

Опубликовано: 23.05.2023 12:30 , Обновлено: 23.05.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 мая на совещании по актуальным вопросам здравоохранения раскритиковал чиновников, ответственных за эту сферу, и пообещал в ней "навести порядок". "Даже если половина из вас уйдет. Но я буду знать, с кем я буду работать", - подчеркнул он.

“Вы знаете, я отдаю себе отчет, с кем я сегодня разговариваю и кто меня услышит. Это же белая кость - врачи. Разве их можно критиковать? Нет! Ну так запомните: я ни перед чем не остановлюсь и порядок здесь будет наведен!”, - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

“Обнаглели до крайней степени. Бегают вокруг начальников от районного звена до президента. Только их красиво умеем лечить. А обычные люди, которые содержат это все?”, - упрекнул президент медиков за не всегда качественное лечение обычных людей и призвал их “опуститься на землю”.

При этом его критика была направлена в первую очередь на чиновников, от которых зависят вопросы, связанные со здравоохранением - на губернаторов, начальников управлений здравоохранения.

“Вообще, зачем они вам при такой работе? Руководители центров гигиены, председатели райисполкомов… Правительство, Минздрав знают об этих проблемах или нет? А вот знать и контролировать вы должны”, - заявил Лукашенко.

“Я вам никогда за село не прощу”

Отдельное внимание он уделил вопросам качества медицинских услуг в сельской местности, оптимизации фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

“Я вам никогда за село не прощу. Никогда! Запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!” - подчеркнул президент.

В числе прочего он упрекнул руководство Минзрава и губернаторов за то, что те пытаются экономить бюджетные средства за за счет оптимизации ФАПов. По его мнению, затраты на их содержание не так велики, штат сотрудников также небольшой, поэтому этот вопрос он оставил открытым, как и вопрос с участковыми больницами. Разобраться с ними Лукашекно поручил председателю Совета Республики Наталье Кочановой.

“Люди вправе видеть отдачу”

“Cо стороны государства делается все возможное. Средства на медицину - ремонт, оборудование, зарплаты, лекарства - выделяются колоссальные. И, конечно, люди вправе видеть отдачу”, - заявил он.

По его словам, для выработки системы здравоохранения в Беларуси власти “сжав зубы, терпели” и “последнее отдавали на здравоохранение” и пообещал “спросить” за огрехи в системе здравоохранения не только с действующего главы ведомства Дмитрия Пиневича, но и с его предшественника, ныне председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника.