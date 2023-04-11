Нужно ли белорусам согласие соседей на установку камеры в подъезде? Ответили в НЦЗПД

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Опубликовано: 11.04.2023 12:36 , Обновлено: 11.04.2023

В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) Беларуси рассказали, нужно ли жильцу многоквартирного дома согласие соседей, если он захотел установить камеру видеонаблюдения в своем подъезде.

Там отметили, что согласно статье 18 Закона «Об информации, информатизации и защите информации, обработка персональных данных возможна только с согласия гражданина.

При этом «если обзор камеры видеонаблюдения охватывает только входную дверь либо жилое помещение лица, установившего камеру, то в таком случае получение согласия соседей и иных жильцов не требуется».

А вот если видео охватывает обстановку за пределами личной собственности белоруса, то необходимо получить согласие соседей с учетом требований Закона «Об информации, информатизации и защите информации».

[info_b] Закон «Об информации, информатизации и защите информации». Статья 18. Информация о частной жизни физического лица и персональные данные

Никто не вправе требовать от физического лица предоставления информации о его частной жизни и персональных данных, включая сведения, составляющие личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, касающиеся состояния его здоровья, либо получать такую информацию иным образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных законодательными актами.

Сбор, обработка, хранение, предоставление, распространение информации о частной жизни физического лица, а также пользование ею и обработка персональных данных осуществляются с согласия данного физического лица, если иное не установлено законодательными актами.

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