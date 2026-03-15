Новый верховный лидер Ирана мертв? Что известно на 16 день войны

Опубликовано: 15.03.2026 08:30 , Обновлено: 15.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, возможно, мертв или очень сильно ранен и не может выполнять функции управления государством.

В интервью американскому партнеру Sky, телеканалу NBC News, Трамп сказал: «Я не знаю, жив ли он вообще. Пока никто не смог его показать… Я слышал, что он не жив, а если жив, то ему следует сделать что-то очень разумное для своей страны, а именно сдаться… Некоторые думают, что он жив, но очень тяжело ранен».

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как министр обороны Пит Хегсет заявил, что верховный лидер, вероятно, «изуродован» после ранения в результате американо-израильских атак.

Трамп также заявил NBC News, что, по его мнению, другие страны вмешаются, чтобы помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива, жизненно важного канала для экспорта нефти, который в настоящее время блокирует Иран.

«Я не хочу [называть страны, которые могут помочь]. Но вы можете примерно догадаться. Но я думаю, что страны, которые могут вас удивить. И это могут быть и другие страны, помимо тех, которые я назвал», - сказал он.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что «многие страны» направят военные корабли, чтобы помочь сохранить жизненно важный водный путь открытым, выразив надежду, что Великобритания, Китай, Франция, Япония, Южная Корея и «другие» примут участие.

Тем временем министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с начала войны в результате израильских ударов погибли 826 человек, в том числе 65 женщин и 106 детей. В последнем отчете министерство сообщило, что среди погибших 31 фельдшер. Местные органы здравоохранения сообщили сегодня утром, что в результате израильского удара погибли 12 медицинских работников клиники в южном городе Бурдж-Калауия.

По меньшей мере 15 человек погибли в результате удара Израиля и США по заводу в центральном иранском городе Исфахан, сообщило полуофициальное информационное агентство Fars. По данным Fars, в момент удара внутри завода, производящего обогреватели и холодильники, находились рабочие.

В субботу Иран выпустил требование об эвакуации из трех крупных портов Объединенных Арабских Эмиратов, включая самый загруженный на Ближнем Востоке, сообщило Associated Press. Иран утверждает, что США использовали «порты, доки и убежища» в ОАЭ для нанесения ударов по иранскому острову Харг. Он призвал людей эвакуироваться из районов, где, по его словам, укрываются американские войска.

Трамп вновь призвал другие страны помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива и заявил, что США будут координировать свои действия с ними в условиях американо-израильской войны против Ирана. «Соединенные Штаты Америки разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и всех других отношениях, но страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом проходе, и мы поможем – ОЧЕНЬ сильно», – написал Трамп в публикации на Truth Social.

По сообщениям Reuters, администрация Трампа отклонила попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном, которая началась две недели назад с массированного американо-израильского воздушного удара.

Израильские военные заявили, что в результате авиаудара по Тегерану были убиты два высокопоставленных чиновника из иранского Командования по чрезвычайным ситуациям «Хатам аль-Анбия». В сообщении на X представитель армии Авихай Адраи заявил, что в результате нападения погибли Абдулла Джалали-Насаб и Амир Шариат, названные высокопоставленными сотрудниками разведывательного подразделения командования.

Как сообщило в субботу издание Semafor со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией, Израиль на этой неделе сообщил США о критической нехватке средств перехвата баллистических ракет из Ирана.

Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Брендан Карр в сообщении на X обвинил новостные каналы в «распространении ложных сведений и искажении новостей» на фоне войны в Иране. «У каналов, распространяющих ложные сведения и искажение новостей — также известных как фейковые новости — есть шанс исправить ситуацию до истечения срока действия их лицензий», — написал Карр.

Формула-1 отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за войны, что подчеркивает дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Гонки должны были состояться 12 апреля в Бахрейне и 19 апреля в Саудовской Аравии.