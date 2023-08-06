Необычное соревнование под Гродно: там на скорость ели сосиски. А приз какой?

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Опубликовано: 06.08.2023 15:25 , Обновлено: 06.08.2023

Конкурс состоялся 5 августа на Августовском канале под Гродно, где прошел «Праздник моря».

В соревновании участвовало 19 добровольцев, каждому из которых предстояло съесть десять сосисок (примерно полкило). При необходимости разрешалось запивать еду водой, рассказал “Спутник”.

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По условиям конкурса, кто первым все съест, должен был поднять руку.

Самый быстрый определился на второй минуте. А качестве награды ему вручили приз – кило сосисок и памятные сувениры.