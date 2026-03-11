Не только депутаты. Минобороны рассказало, кому полагается отсрочка от срочной службы весной 2026 года

Опубликовано: 11.03.2026 15:07 , Обновлено: 11.03.2026

В Министерстве обороны Беларуси рассказали, кто точно получит отсрочку в весенний призыв. Указ о его начале вышел в свет. Сама призывная кампания будет длиться всю весну.

Официальный представитель Министерства обороны Беларуси подполковник Наталья Гаврусик рассказала, что за последний год изменений в порядке призыва не произошло.

«Это значит, что получать военно-учетную специальность отправятся граждане 18–27 лет, годные по состоянию здоровья», – напомнила представительница ведомства.

Однако отсрочку могут получить:

студенты очной формы (получающие среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, а также высшее образование после школы);

обучающиеся за границей, но только те, кто получил направления государственных организаций в рамках реализации госпрограмм;

будущие врачи, проходящие интернатуру (последипломная подготовка врачей);

граждане со сложным семейным положением (ст. 32 Закона о воинской обязанности);

обучающиеся по направлениям в организациях ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту);

депутаты.

Важно помнить, что даже при отсутствии отсрочки призыв не гарантирован. Все дело в том, что число мест в армии ограничено. Осенью 2025 года, например, по рассказам журналисту Telegraf.news представителей одной семьи в Минской области, их 19-летнего сына с 1-й группой годности по здоровью не взяли на срочную службу из-за нехватки мест.

«Армия не резиновая», – как пояснили тогда юноше в военкомате.

Впрочем, представительница Минобороны настаивает, что военкоматы «отбирают наиболее крепких и мотивированных призывников».