Telegraf.news
ru

Не только депутаты. Минобороны рассказало, кому полагается отсрочка от срочной службы весной 2026 года

Не только депутаты. Минобороны рассказало, кому полагается отсрочка от срочной службы весной 2026 года
Подпишитесь на Телеграф:

В Министерстве обороны Беларуси рассказали, кто точно получит отсрочку в весенний призыв. Указ о его начале вышел в свет. Сама призывная кампания будет длиться всю весну.

Официальный представитель Министерства обороны Беларуси подполковник Наталья Гаврусик рассказала, что за последний год изменений в порядке призыва не произошло.

«Это значит, что получать военно-учетную специальность отправятся граждане 18–27 лет, годные по состоянию здоровья», – напомнила представительница ведомства.

Однако отсрочку могут получить:

  • студенты очной формы (получающие среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, а также высшее образование после школы);

  • обучающиеся за границей, но только те, кто получил направления государственных организаций в рамках реализации госпрограмм;

  • будущие врачи, проходящие интернатуру (последипломная подготовка врачей);

  • граждане со сложным семейным положением (ст. 32 Закона о воинской обязанности);

  • обучающиеся по направлениям в организациях ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту);

  • депутаты.

Важно помнить, что даже при отсутствии отсрочки призыв не гарантирован. Все дело в том, что число мест в армии ограничено. Осенью 2025 года, например, по рассказам журналисту Telegraf.news представителей одной семьи в Минской области, их 19-летнего сына с 1-й группой годности по здоровью не взяли на срочную службу из-за нехватки мест.

«Армия не резиновая», – как пояснили тогда юноше в военкомате.

Впрочем, представительница Минобороны настаивает, что военкоматы «отбирают наиболее крепких и мотивированных призывников».

Темы: