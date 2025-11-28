«Не диета» - Священник объяснил, в какие дни можно ослабить Рождественский пост

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Опубликовано: 28.11.2025 16:03 , Обновлено: 28.11.2025

В пятницу, 28 ноября, у православных верующих стартовал последний многодневный пост в году - Рождественский пост. В гастрономическом плане этот пост считается не строгим, поэтому верующим разрешаются некоторые "послабления", но лишь в определённые дни недели. Обо всех нюансах рождественского поста рассказал иерей Никита Горбик.

Рождественский пост у православных длится 40 дней (поэтому в церковном уставе он называется Четыредесятницей) - завершится пост в день Рождества Христова, 7 января. Собственно, сам пост для верующих и является духовной подготовкой к этому светлому празднику.

В отличие от Великого поста перед Пасхой Рождественский пост не является строгим. Это значит, что держащим пост в отдельные дни разрешается употреблять рыбу и морепродукты. Как пояснил настоятель храма преподобного Сергия Радонежского российского города Саратова Никита Горбик, более строгие ограничения установлены церковью только в среду и пятницу - в эти дни рыба запрещена, в остальные дни - допускается. А вот мясные продукты, молочные, а также яйца исключаются из рациона на всё время поста.

При этом священнослужитель подчеркнул, что держать пост всем верующим не обязательно, а некоторым даже противопоказано. По общему правилу от поста освобождают беременных женщин, пожилых и слабых здоровьем людей. Впрочем, ключевое значение в этом вопросе имеет не только состояние здоровья верующего, но и его моральный настрой.

“Если вы не чувствуете в себе решимости поститься по всей строгости поста, вы можете попросить благословение на послабление поста”, - пояснил священник.

Тем, кто не готов к 40-дневным гастрономическим ограничениям, Никита Горбик посоветовал как минимум отказаться на время поста от курения и употребления крепкого алкоголя, а вместо привычных развлечений - проводить больше времени с пользой своей собственной души и уделять больше времени для своих родных и близких. Священнослужитель рекомендовал сосредоточиться в пост именно на духовной составляющей подготовки к светлому празднику Христова Рождества и продостерёг тех, кто постится от опасности превращения религиозной традиции в сугубо физиологическую диету.

“Существует большая опасность перепутать пост с диетой. Это совершенно разные вещи. Кто-то даже говорит: “О, я за пост похудел!”. Ребята, цель вообще не в этом. В период поста важно очистить своё сердце и душу от грехов и научиться воздержанию. Поэтому если вы поститесь в еде, но при этом не ходите в храм, не читаете Священое писание, не молись, не участвуйте в таинствах, не делаете добрые дела, то это совсем не пост, это просто диета и к Рождеству Христову это никакого отношения не имеет”, - заявил священник.

Никита Горбик также затронул ещё один важный вопрос, который часто возникает у верующих, решивших ограничить себя не только в еде, но и в прочих житейских радостях на время поста - воздержания от интимной близости. По словам священника, это не является строгим и обязательным требованием, а допускается только по взаимной договорённости между супругами. И еще важно, что если вы начинаете поститься,

По словам иерея, человек, решивший держать пост, в целом не должен создавать “лишней нагрузки” своим близким, которые не постятся.