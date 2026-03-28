Население Беларуси сократилось на 53 200 человек. А что в соседних странах?

Опубликовано: 28.03.2026 09:14 , Обновлено: 28.03.2026

По официальным данным, опубликованным Национальным статистическим комитетом (Белстат), численность населения Беларуси продолжает снижаться. На 1 января 2026 года она составила 9 056 080 человек, что на 53 200 меньше, чем годом ранее, (9 109 280).

Согласно официальной статистике выходит, что снижение численности за год составило около 0,58%. В Белстате не предоставили данные о том, за счет чего именно произошло сокращение: смертности, миграции или совокупности этих факторов.

Зато статистическое ведомство сослалось на проблемы в других европейских странах, рассказав о сокращении населения в Венгрии и Эстонии, хотя и все равно меньшем, чем в Беларуси.

“Справочно: многие европейские государства сталкиваются с проблемой сокращения численности населения. За год численность населения в Эстонии сократилась на 0,5%, Латвии – на 2%, число жителей Венгрии также уменьшилось на 0,5%”, — сообщили в Белстате.

Где стало больше жителей

Несмотря на общую негативную динамику, в отдельных городах Беларуси численность населения даже немного увеличилась. В первую очередь, это областные центры на западе страны.

В Бресте население выросло на 0,3% и составило 347 138 человек.

В Гродно также отмечен рост на 0,3%, где теперь проживает 364 902 человека.

К тому же, Белстат зафиксировал приток жителей в города-спутники Минска. Рост численности был замечен в Смолевичах — на 2,9%, и в Фаниполе — на 1,7%.

Как обстоят дела у соседей

Сокращается численность населения и в соседних с Беларусью странах. Мы собрали данные о тех соседях, которые не находятся в состоянии войны, как Россия и Украина.

Литва . По информации Агентства государственных данных, за год численность постоянных жителей Литвы сократилась на 0,1%. Впрочем, как уточнили в ведомстве, снижение могло быть куда больше, если бы иммиграция в страну иностранцев. На 1 января текущего года в Литве проживало 2 млн 886,9 тыс. постоянных жителей — почти на 3,8 тыс. (0,1%) меньше, чем год назад.

Латвия . Согласно официальным данным Центрального статистического управления (ЦСУ), население Латвии на 1 января 2026 года сократилось примерно до 1,836 млн человек. При этом падение продолжается 10-й год подряд из-за высокой смертности и низкой рождаемости. В начале 2025 года численность составляла около 1,857 млн человек. Таким образом прошедший 2024 год страна потеряла около 18,4 тыс. жителей или почти 1%.

Польша . Как сообщили в Главном статистическом управлении (GUS), население страны тоже сокращается. За 2025 год темп реальной убыли населения составил около -0,42%. По предварительным данным, опубликованным в январе 2026 года, численность населения составила около 37,33 — 37,49 млн человек. А в течение 2025 года население сократилось примерно на 157 тысяч человек.