Народный артист Беларуси Елизарьев покинул пост худрука Большого театра

Опубликовано: 28.05.2024 19:14 , Обновлено: 28.05.2024

Народный артист СССР и Беларуси Валентин Елизарьев покинул 28 мая пост художественного руководителя Большого театра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

“Выдающийся белорусский хореограф Валентин Елизарьев простился с театром – ушел на заслуженный отдых”, - рассказали в театре.

Информацию об уходе подтвердил сам Елизарьев в своем аккаунте Facebook. Педагог рассказал, что работал в театре с 1973 года, то есть больше 50 лет. “С этим театром связаны мои самые большие творческие взлеты и победы. Я благодарен судьбе, что мне выпало такое счастье стоять вместе с вами у истоков возрождения Большого театра!” - написал Елизарьев.

При этом отметил, что не прощается со зрителями и навсегда остается с Большим театром. “Пока мои спектакли живут на этой сцене, мое сердце и моя душа всегда будут на лучшей для меня сцене - на сцене нашего театра! Свою жизнь я посвятил Большому театру Беларуси, и я хотел бы, чтобы этот театр процветал и был наполнен творчеством!” - пожелал хореограф.

Кто займет должность художественного руководителя театра, пока неизвестно.

[info_b]

Валентину Елизарьеву 76 лет. Он родился 30 октября 1947 года в Баку Азербайджанской ССР. В 1967 году окончил Ленинградское академическое хореографическое училище им. А. Я. Вагановой, в 1973-м — балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Уже в 26 лет Елизарьев стал главным балетмейстером Государственного академического Большого театра оперы и балета Белорусской ССР.

В 2009 году покинул пост директора и худрука Большого театра из-за конфликта с Министерством культуры, однако в 2017 году вернулся в театр. В 2018-м Елизарьева снова назначили художественным руководителем.

Среди его постановок - спектакли “Щелкунчик”, “Лебединое озеро”, “Спящая красавица” Петра Чайковского, “Ромео и Джульетта” Сергея Прокофьева, Carmina Burana Карла Орфа и не только.

[/info_b]