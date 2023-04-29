На видео попало, как в Гомеле охранник выгнал грустных Минни и Микки Маусов

🎥 Видео

Опубликовано: 29.04.2023 12:10 , Обновлено: 29.04.2023

В Гомеле охраннику лаунж-бара "Окка" утром 28 апреля пришлось выгонять с летней террасы необычных посетителей - Минни и Микки Маусов. Пара молодых людей, переодетых в костюмы диснеевских героев, без разрешения уселась за одним из столиков, выставленных перед баром, и стала распивать принесенные с собой напитки.

Видеозаписью с камер наружного наблюдения, на которой запечатлен визит необычных гостей директор бара Вячеслав Игонин поделился с гомельским телеграм-каналом “Сильные Новости”.

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Как видно на записи, вначале молодые люди попытались зайти в сам бар, однако он оказался закрыт - всё происходило рано утром, в 6 утра. Тогда Минни и Микки Маусы сняли цепочку, закрывающую проход на летнюю террасу бара, и расположились за одним из столиков, достав из рюкзака напитки и стаканы.

Их посиделки прервал охранник развлекательного центра “Континент”. Он потребовал молодых людей покинуть территорию бара, поскольку тот ещё не работал, и молодые люди не стали спорить - собрали свои вещи и ушли.

Директор бара предположил, что Минни и Микки Маусы - это аниматоры, которые возвращались с праздничного мероприятия, затянувшегося до раннего утра.

“Об этих “гостях” нам сообщил охранник “Континента”. Пока не посмотрели записи с камер, до последнего ему не верили. Были уверены, что фраза “у вас утром на террасе выпивали Микки Маусы” звучит как прикол”, - рассказал Игонин. И пообещал угостить напитками “сказочных гостей”, если те вернутся в бар в рабочее время.