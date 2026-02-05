На Могилевщине собрались военные водолазы со всей страны
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В Могилевской области на базе 188-й гвардейской инженерной бригады начались сборы военных водолазов со всей страны. Им предстоит пройти подготовку и отработать навыки, в том числе работы под водой в темноте.
В Минобороны (Министерство обороны) сообщили, что водолазам надо спуститься под воду в различных типах снаряжения.
“Специалисты учатся выполнять сложные задачи под водой: поиск взрывоопасных предметов, соединение фланцев трубопровода, разведку водных преград, спиливание деревянных свай и распиловку металлических объектов”, - рассказали в министерстве.
По итогам сбора военные водолазы должны будут сдать экзамены на присвоение и подтверждение классной квалификации.