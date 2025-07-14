На Крымском мосту застряли 1900 автомобилей

Опубликовано: 14.07.2025 14:59 , Обновлено: 15.07.2025

Российские СМИ и Телеграм-каналы сообщили, что на Крымском мосту собралась пробка из 1900 автомобилей. Причем машины стоят с обеих сторон моста, а значит дело не в ДТП.

В очереди со стороны Тамани, на российской стороне, скопилось 1100 транспортных средств. А время ожидания составляет более трех часов.

В пробке со стороны Керчи насчитали 800 транспортных средств. Причем время ожидания также около трех часов.

Источники не сообщили о причинах таких пробок. Известно лишь, что они образовались ещё в воскресенье.

На данный момент проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов.