На «Гродно-Азот» объяснили столб огня – «Угрозы нет»

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Опубликовано: 24.12.2025 08:23 , Обновлено: 24.12.2025

На предприятии «Гродно-Азот» на днях снова заметили столб огня, о чём не преминули поделиться в соцсетях. Нередко подобные факелы на предприятиях нефтехимической отрасли являются индикатором нештатной работы или аварийной остановки цеха, но на заводе поспешили успокоить жителей областного центра - никакой угрозы нет.

В Telegram-канале “Гродненский химик” пояснили, что в течение двух дней, 23 и 24 декабря 2025 года, в цехе аммиак-4 проводились определённые технологические операции, которые потребовали “кратковременного сжигания горючих веществ” на факельной установке.

Там заверили, что все операции проходят в штатном режиме.

“Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет”, - заявили авторы канала.

А в Instagram пресс-служба “Гродно-Азота” поделилась кадрами “огненного рассвета” над предприятием, на которых видно, что пламя из факельной установки уже едва виднеется.