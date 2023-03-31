На границе Беларуси с Россией очередь из фур растянулась на километры. Что происходит?

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Опубликовано: 31.03.2023 09:00 , Обновлено: 31.03.2023

В пункте пропуска "Красная горка" на границе Беларуси с Россией скопилось большое количество грузовиков. Как сообщают сами водители, очередь растянулась на 25 километров, а на то, чтобы пересечь границу, у них уходит до двух суток.

Фотографии многокилометровой очереди, в которую выстроились фуры в ожидании выезда в Россию, публикует гомельский телеграм-канал “Сильные Новости”.

В местных чатах водители сообщают, что ситуация в Витебской области, где находится еще один пункт пропуска, чуть лучше: здесь очередь большегрузов составляет порядка 10 километров.

Что стало причиной скопления грузовиков на белорусско-российской границе, не понятно. По словам водителей, замедление прохождения фур на этом направлении наблюдается уже несколько недель. По их мнению, это произошло из-за того, что в последнее время российская сторона “ужесточила контроль въезжающего транспорта”.

Отметим, что накануне о напряженной ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете Беларуси. По состоянию на утро 30 марта с белорусской стороны въезда в страны Евросоюза ожидали в общей сложности более 2000 фур.

Самым загруженным маршрутом для большегрузов оставался пункт пропуска Козловичи (польский КПП Кукурыки), а для легковых авто - КПП Брест (польский Тересполь).